Thierry Boutsen évoque avec franchise le sort de Stoffel Vandoorne et juge avec sévérité les erreurs répétées de Sebastian Vettel en 2018.

Il a beau avoir rangé son casque depuis plus de dix-neuf ans maintenant, Thierry Boutsen n’en reste pas moins un homme occupé. Très occupé même. Reconverti avec succès dans le courtage d’avions (il a lancé sa société Boutsen Aviation en 1997), il ne cesse de sillonner le monde à la recherche de potentiels futurs clients. Régulièrement en déplacement dans le cadre de sa nouvelle profession, l’homme aux 163 Grands Prix au plus haut niveau conserve néanmoins un port d’attache en principauté de Monaco, là même où trente-quatre ans plus tôt il décida d’élire résidence alors que sa carrière en Formule 1 venait de commencer.

Comblé par une vie de businessman où il certifie prendre autant de plaisir que jadis derrière le volant d’une monoplace, le Bruxellois profite d’un rare temps mort dans un emploi du temps (fin d’année oblige) surchargé pour effectuer une pause au Salon international du sport et des médias. Toujours passionné par une discipline pourtant très différente de celle qu’il a connu au milieu des années 80, l’ex-pilote Williams livre sans langue de bois sa vision sur la mise à l’écart de Stoffel Vandoorne, revient sur la saison épatante du débutant Charles Leclerc et fustige les trop nombreuses erreurs commises par Sebastian Vettel en 2018.

La Belgique perdra la saison prochaine son unique représentant au plus haut niveau du sport automobile avec le départ annoncé de Stoffel Vandoorne. Comprenez-vous la décision de McLaren?

(...)