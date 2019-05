La rumeur d’un départ de l’Allemand en fin d’année a enflé dans le paddock de Monaco.

Tandis que le paddock se recueillait en mémoire de Niki Lauda, une rumeur aussi brutale qu’inattendue a germé et s’est répandue dans les rues de Monaco : Sebastian Vettel ferait ses adieux à la Formule 1 en fin de saison ! Après (plus que probablement) quatre titres mondiaux, treize saisons dans le championnat et à l’âge de 31 ans, l’Allemand n’honorerait pas son contrat pour 2020 et raccrocherait les gants pour céder sa place chez Ferrari.

Vettel, c’est une batterie de records de précocité : plus jeune poleman, plus jeune vice-champion du monde, plus jeune champion du monde, plus jeune double, triple et quadruple champion du monde mais aussi recordman de pole positions, de victoires, de tours en tête et de podium, sans oublier 9 victoires consécutives. Et pourtant, malgré ce palmarès long comme le bras, voir le natif de Heppenheim s’en aller est peut-être le cadeau que Maranello attend.