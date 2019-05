Maniant l’humour et le second degré aussi bien que sa monoplace, le triple champion du monde était réputé pour sa franchise et son sens aigu de l’analyse. Voici quelques-unes de ses plus célèbres déclarations. Sacré Niki !

1. Après son accident lui brûlant le visage en 1976 :

"J’ai une bonne raison d’être moche. La plupart des gens n’en ont pas."

"On me demande souvent pourquoi je n’ai pas subi d’autres opérations. Et ma réponse est toujours la même : où puis-je trouver une oreille ?"

(...)