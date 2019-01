Michael Schumacher fête ses 50 ans ce jeudi.

Dans un mutisme quasi absolu depuis son tragique accident de ski du 29 décembre 2013 à Méribel, la famille de Michael Schumacher pourrait, selon certaines rumeurs, communiquer ce jeudi à l’occasion du 50e anniversaire du Baron rouge.

Pour dire la vérité, on en sait très peu sur l’état réel du champion et sur son évolution depuis cinq ans. La seule certitude est qu’il vit toujours en Suisse, dans sa propriété de Gland, au bord du lac Léman, transformée en véritable forteresse pour garder son intimité. Le secret médical sur les graves séquelles de sa chute dans une zone hors piste est aussi bien gardé que la recette du Coca-Cola.

Tout ce que l’on sait, ou du moins croit savoir, c’est qu’il est sorti du coma depuis quelques années déjà. Mais pour le reste… Pour son frère Ralf, toujours sur les circuits avec son team de F4 US GP et dont le fils David va débuter en F3, et son propre fils Mick, champion 2018 de F3, le sujet est tabou. Personne n’ose évoquer avec eux la situation.

Et comme on n’est pas dans un conte de fées, on peut craindre que ce manque d’informations ne soit pas réellement une bonne nouvelle. D’après divers recoupements, selon les versions les plus optimistes, Schumi aurait des moments partiels de conscience, ouvrirait les yeux et pleurerait quelques fois.

(...)