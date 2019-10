Avec ses lignes droites parmi les plus longues de la saison, le circuit de Mexico ne semblait pas taillé pour les Red Bull-Honda dans l’exercice du tour chronométré. Et pourtant, c’est une monoplace au taureau ailé qui partira devant tout le monde dimanche soir, au fuseau belge. Seul un diable comme Max Verstappen peut donner 120 % de sa monture et cela s’est ressenti avec la pole. Une victoire ferait du bien aux hommes de Milton Keynes qui n’ont plus gagné depuis trois mois.

