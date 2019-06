C’était son baptême du feu en tant que commissaire sportif F1 lors du GP du Canada et il s’est de suite retrouvé sur le bûcher médiatique, incendié par la moitié du monde suite à la décision d’infliger une pénalité coûtant la victoire à Sebastian Vettel. Mais le Belge Mathieu Remmerie assume et n’est pas dégoûté.

La preuve, il remettra cela ce week-end au Castellet dans le cadre du GP de France où le président du collège sera cette fois Tim Mayer, tandis que Yannick Dalmas succédera à Emanuele Pirro en tant que représentant des pilotes.

"Je devais à la base débuter en tant que stagiaire en Autriche, mais deux semaines avant son décès, Charlie Whiting m’a contacté pour me demander si je pouvais assurer la fonction de commissaire sportif au Canada et en France. Et j’ai bien sûr directement accepté."

Mais comment notre compatriote en est-il arrivé-là ?