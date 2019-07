Reconduit pour cinq ans, Silverstone affiche à nouveau "sold out" ce week-end pour le 70e Grand Prix d’Angleterre. Et la majorité des fans - on en attend 140 000 ce dimanche - sera là pour revoir gagner l’enfant de l’île, le quintuple champion coloré de Stevenage, à cinquante miles de là. Solide leader du classement avec 31 unités d’avance sur son toujours un peu tendre et irrégulier équipier Valtteri Bottas.

