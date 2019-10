Retour sur l’épopée des pilotes nippons au summum du sport automobile.

A Suzuka, un seul nom revenait sur toutes les lèvres vendredi : Yamamoto. Naoki Yamamoto s’est glissé dans le cockpit de la Toro Rosso de Pierre Gasly pour disputer la 1ère séance d’essais libres. Le protégé de Honda s’en est tiré honorablement avec le 17e chrono, à moins d’un dixième de son voisin de garage Daniil Kvyat. Malgré ses 31 ans, le multiple champion de Super Formula et de Super GT est considéré par beaucoup comme le pilote japonais le plus digne de succéder à Kamui Kobayashi. Il faut dire que Nobuharu Matsushita, Nirei Fukuzumi, Tadasuke Makino, Marino Sato et Yu Tsunoda sont encore trop frêles, bien que plus connus.

S’il décroche un baquet de titulaire, Yamamoto-san deviendrait le 18e représentant de son pays à disputer un Grand Prix de Formule 1. Une longue lignée qui commence dès les années 70.