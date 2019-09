Il y a des signes qui ne trompent pas et en disent déjà long sur la popularité du vainqueur du dernier GP de Belgique.

Autour de l’Autodromo di Monza, théâtre du quatorzième rendez-vous de la saison de F1, les casquettes portant le numéro 16 du plus jeune lauréat de la Scuderia (et le troisième plus jeune à remporter un GP après Max Verstappen et... Sebastian Vettel!) étaient, hier, en rupture de stock.

(...)