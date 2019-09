Avec 96 points d’avance sur Charles Leclerc et Max Verstappen (n’attendons plus rien de Valtteri Bottas clairement consigné dans le rôle de porteur d’eau et bouchon Mercedes) pour encore six GP à disputer et un maximum de 156 unités à prendre, Lewis Hamilton sera sacré pour la sixième fois cette saison. Cela ne fait plus aucun doute. La question est juste de savoir quand.

On pourrait en déduire que la présente campagne n’est pas disputée. Il n’en est rien. On a déjà assisté à de superbes courses et magnifiques passes d’armes cette année.

(...)