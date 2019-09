C’est une première cette année. Et cela n’est pas arrivé souvent au cours des dernières saisons : Lewis Hamilton a enregistré trois défaites consécutives. Depuis la Hongrie, début août, le Britannique n’a plus réussi à s’imposer et a perdu ses trois duels face au jeune Charles Leclerc. Voilà qui ne doit pas trop l’amuser.

Alors, plus que de décrocher un sixième titre lui tendant déjà les bras, le pilote Mercedes a aujourd’hui à cœur de démontrer qu’il reste le n°1 et ne craint pas la nouvelle génération emmenée par deux sérieux candidats à sa succession, Max Verstappen et Charles Leclerc, lesquels l’ont déjà battu à quatre reprises au cours des derniers mois.

(...)