Après le national, DH-Moteurs passe à l’échelon international. La semaine dernière, Olivier de Wilde et Martin ont demandé à vingt de leurs confrères de se confier sur leurs préférences autour des pilotes et événements belges. Ce mercredi et ce jeudi, un Volant d’Or mais aussi onze autres titres dont le team, l’espoir, le buzz ou encore la déception de l’année seront attribués pour les acteurs du sport automobile mondial. "Start your engines !"