Retour sur le jour où le Kaiser décrocha son 1er titre de champion du monde...

Le 13 novembre 1994, il y a 25 ans jour pour jour, le championnat de Formule 1 doit connaître son dénouement au terme d’une année aussi pénible que controversée à Adélaïde en Australie, théâtre du seizième et dernier Grand Prix de la saison. Michael Schumacher et Damon Hill se retrouvent dos-à-dos dans la course au titre. L’Allemand a survolé la campagne au volant de sa Benetton-Ford (qui utilisait encore certaines aides au pilotage bannies jusqu’alors) et ce malgré avoir été exclu de quatre manches.

Il devance pour un point au classement Damon Hill, le Britannique ayant dû endosser le costume de leader chez Williams-Renault après la disparition tragique d’Ayrton Senna à Imola. C’est la première fois depuis 1981 que l'on compte un écart aussi faible entre les prétendants au titre à la veille de l’ultime épreuve du calendrier.Dès le début du week-end, Schumacher montre une certaine fébrilité dans les rues d'Adélaïde.