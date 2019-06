Contrairement au Canada, il n’y a eu aucun suspense, samedi dans la fournaise du Castellet, lors des essais qualificatifs en vue du GP de France de cet après-midi (départ à 15h10).

Depuis les premiers essais libres de vendredi, on a pu constater que les Mercedes sont clairement au-dessus du lot. Sur une piste très abrasive notamment en raison d’un nouvel asphalte, par une très forte chaleur (plus de 55 degrés sur la piste), la gestion et la dégradation des pneumatiques Pirelli constituent les éléments clés.

(...)