Découvrez les pronostics de notre spécialiste de la F1 avant le GP du Canada.

1er Sebastian Vettel : « En pole pour la 56e fois de sa carrière, la première depuis son GP d'Allemagne fin juillet 2018, le pilote Ferrari a enfin retrouvé le sourire. On ne prétend pas que les frustrations sont terminées ni que la SF90 est désormais au niveau des Benz ni que le championnat est relancé. Rien de tout cela, non, mais ce circuit Gilles Villeneuve convient bien aux monoplaces rouges particulièrement rapides dans le troisième secteur composé d'une longue ligne droite et de la dernière chicane.(...)