Olivier de Wilde passe en revue la course de GP de Singapour.

Feu vert



-Ferrari qui, sur un circuit où on ne les attendait pas, confirme son retour au top en signant son troisième succès d’affilée après Francorchamps et Monza. Avec la pole pour Charles Leclerc et la victoire, la 53 de sa carrière, pour Sebastian Vettel qui ne s’était plus imposé depuis le GP de Belgique 2018, il y a 392 jours. La Scuderia signe même le doublé, une première pour une équipe en 12 éditions du GP de Singapour, son premier depuis la Hongrie 2017.

- Charles Leclerc [...]

(...)