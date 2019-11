Max Verstappen ne pouvait certainement pas trouver plus beau cadeau à offrir pour les 46 ans de Christian Horner, le directeur sportif de l’écurie Red Bull-Honda : une pole position, sa deuxième de la saison (enfin trois si on tient compte de celle qui lui a été retirée au Mexique après une pénalité) mais aussi de sa carrière.

"Ce résultat me fait bien plaisir car j’ai toujours adoré cette piste d’Interlagos me rappelant un peu les circuits de karting," a déclaré le Belgo-néerlandais. "Notre châssis fonctionne très bien ici, la voiture est top. Les températures ont changé et il a fallu s’adapter, mais on fait le bon choix."

(...)