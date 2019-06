L’heure de la revanche est plus proche que jamais pour Ferrari. Dans les collines du Red Bull Ring, les monoplaces écarlates doivent être les machines à battre. Il fait très chaud en Autriche et le tracé sillonnant la Styrie est l’un des plus rapides de la saison. Un cocktail parfait pour les SF90. Voir Charles Leclerc signer la pole position n’est donc qu’une demi-surprise.

(...)