Il est tout petit et son invention est très grande. Franky Zapata, ancien champion du monde et d'Europe de jet-ski, a multiplié les démonstrations depuis trois ans sur son Flyboard. "J'étais déjà au Castellet ou à Singapour en lever de rideau de la F1 et je suis déjà venu cette année à Francorchamps, début mai, pour une démo sur la grille de départ du WEC," nous rappelle-t-il.

