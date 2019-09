Les tifosi attendaient ce moment depuis 2010 et la victoire de Fernando Alonso. Curieuse ironie du sort, le scénario était identique : jusqu’au drapeau à damier, une voiture rouge était pourchassée par une voiture grise, à la différence qu’il s’agissait d’une Mercedes et non plus d’une McLaren. Comme il y a neuf ans quand Alonso avait été inquiété jusqu’au bout par Jenson Button, Charles Leclerc a dû sortir le grand jeu pour résister à la menace argentée. Dans le chaudron de Monza, sur les terres de son employeur, le jeune Monégasque a rappelé pourquoi Ferrari l’avait choisi. Là-haut, son parrain Jules Bianchi, à qui le baquet écarlate devait revenir avant que la faucheuse ne passe par là, peut être fier de lui.

(...)