Troisième et dernier constructeur réellement engagé en F1 après Mercedes et Ferrari, Honda ne fournissant que des moteurs et Alfa Romeo ne faisant que prêter son nom à Sauber, Renault vit une période difficile.

Avec quatorze unités inscrites lors des six premiers GP et la huitième place actuelle (sur dix) du classement des teams, deux longueurs derrière Haas et Toro Rosso, un point devant Alfa Romeo, la firme au Losange vit son plus mauvais début de saison depuis son retour en 2016.

L’an dernier, au moment d’arriver à Montréal, les Jaune et Noir possédaient 46 points. Aujourd’hui leur score paraît squelettique, surtout après avoir déboursé vingt millions pour piquer à Red Bull une pointure telle que le multiple vainqueur de GP Daniel Ricciardo. Et on ne sait pas vraiment voir si McLaren, quatrième du classement avec le même V6 Turbo mais plus du double de points console les Français.

Après avoir perdu la confiance de Red Bull avec qui ils avaient remporté 8 titres mondiaux en tant que motoriste, Renault cale au moment de franchir (...)