Le patron du team Renault F1 ne manie pas la langue de bois. « Notre situation actuelle ne m'amuse pas, » avoue le Français.

Cyril Abiteboul, vous visiez des podiums pour 2020, vous en êtes loin aujourd'hui ?

« Je ne me rappelle pas avoir déclaré que l'on visait des podiums. On voulait surtout consolider notre 4e place constructeurs. Or là, on en est loin effectivement. On est actuellement à la sixième place des constructeurs, pas loin du tout du 5e. Par contre, pour récupérer la 4e position de McLaren cela va être compliqué. Ils ont fait un bond que l'on n'a pas été capable d'effectuer, notamment grâce à nous et à une bonne évolution de notre moteur. Les soucis de fiabilité de début d'année réglés, on peut dire aujourd'hui que le moteur Renault est le deuxième meilleur derrière Ferrari, mais devant Mercedes et Honda. Du côté de Viry, on a respecté le plan. C'est moins le cas à Enstone avec un déficit au niveau du châssis et précisément de l'aérodynamisme. On a voulu faire trop de choses et c'est un échec. On a pas su définir les bonnes priorités. On aurait dû être plus inventifs au niveau de la conception. On a également sous-estimé la difficulté de gérer deux entités éloignées comme Viry et Enstone. Pas évident d'avoir une vie éclatée entre la France et l'Angleterre. »

Vos problèmes aérodynamiques sont-ils liés à votre soufflerie ?

(...)