Tout se jouera en qualifications ou lors du départ. Sauf en cas de pluie...

La ville et le circuit sont encore ouverts ce mercredi après-midi à Monaco et les badauds, déjà nombreux, ont investi la piste. Malgré un ciel très sombre cachant bien le soleil, la Principauté brille de mille feux et la musique attire déjà le client du côté de la Rascasse, le bar au coeur du tracé de 3,3 km. C'est là que se retrouvent les chasseurs d'autographes, prêts à sauter sur le moindre pilote quittant le paddock pour rejoindre la pitlane. Les autre attendent du côté des portiques et de la structure flottante de Red Bull attirant toujours autant de vedettes et VIP en tous genres.

Il n'y a plus une place à quai dans le port où les yachts sont alignés comme des sardines dans une boîte. Mais l'huile solaire devrait rester dans les placards cette année pour des bimbos qui suivront la course sur grand écran ou sur leur portable. Pour celles que cela intéresse...

Les monoplaces défilent au contrôle technique à l'entrée de la pitlane, à quelques mètres de fans multipliant les photos.

Monaco est clairement l'endroit où les spectateurs sont les plus proches des pilotes et des voitures. Vendredi après-midi, la pitlane sera ouverte pour tous et ce sera la ruée vers l'or.

