L'Allemand pensait avoir déjà doublé entièrement son équipier, "un crash idiot" selon Mattia Binotto, le podium le plus jeune de l'histoire de la F1

On n'a pas fini de parler de ce GP du Brésil de folie. Et finalement la splendide 8e victoire de Max Verstappen passe au second plan tant les événements ont été nombreux en fin de course.

Il y a d'abord eu les premiers podiums en F1 de Pierre Gasly (Toro Rosso, 23 ans) et de Carlos Sainz Jr (McLaren, 25 ans). Avec Max (22 ans) sur la plus haute marche, c'est le podium le plus jeune de l'histoire de la F1. [...]

Mais le plus gros fait de course de cet avant dernier GP de la saison restera bien sûr l'accrochage entre les deux pilotes Ferrari.

Après avoir vu et revu ces images, le dépassement d'abord très propre de Charles Leclerc dans le "Esse" de Senna puis la réplique de son équipier, on ne peut que blâmer Sebastian Vettel. Il est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas été sanctionné.

