Lewis Hamilton est-il définitivement le meilleur pilote de tous les temps ? Impossible bien sûr de comparer les époques, de savoir ce qu’aurait fait Juan Manuel Fangio dans une Mercedes moderne, quel serait le palmarès d’Ayrton Senna s’il n’était pas tragiquement décédé à Imola ou de Fernando Alonso s’il avait signé chez Red Bull à la place de Ferrari après la période Renault.

Sur le plan des statistiques toutefois, le plus titré, celui possédant le plus solide palmarès reste encore Michael Schumacher.

Mais les deux principaux records du Kaiser dont on n’a plus de réelle nouvelle depuis bientôt six ans pourraient être rapidement égalés voire battus par Lewis Hamilton.

À 34 ans, le Britannique semble au sommet de son art. Vainqueur à huit reprises en douze courses cette année, le pilote Mercedes possède actuellement 62 points d’avance sur son équipier Valtteri Bottas et 69 sur Max Verstappen. Et rien (à moins d’un accident grave) ni personne ne semble en mesure de l’empêcher de briguer sa sixième couronne cette année.

