Une fois n’est pas coutume, le Grand Prix d’Azerbaïdjan ne fut pas des plus passionnants. On était bien loin du scénario hitchcockien de l’an dernier. La seule chose que l’on pouvait se mettre sous la dent, c’était finalement la prestation toute en maîtrise de Valtteri Bottas. Après sa victoire de Melbourne, on imaginait que le Finlandais était rentré dans le rang pour s’effacer face à Lewis Hamilton. Mais à Bakou, le Nordique a démontré qu’il ne comptait pas laisser filer facilement son équipier vers une 6e couronne.

(...)