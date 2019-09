Formule 1 Bientôt un GP de suspension pour Vettel ? Olivier de Wilde

Une cinquième erreur en un an et 9 points de pénalité sur son permis F1 pour l'Allemand, le pilote le plus pénalisé du plateau.



Désormais cinquième du championnat du monde de F1, Sebastian Vettel poursuit sa descente aux enfers et subit depuis la rentrée la domination insolente de son jeune équipier Charles Leclerc. A côté de ses pompes, l'Allemand multiplie les erreurs et les contre-performances.



(...)