Pilote au parcours chaotique, le jeune Thaï débute chez Red Bull à la surprise générale en Belgique.

Alexander Albon est un miraculé. Son arrivée dans ce top team qu’est Red Bull tient du prodige quand on se souvient que le plus Britannique des pilotes thaïlandais n’était même pas sûr d’être en F1 il y a encore 9 mois. Et ce week-end, le voilà au volant d’une RB15 à moteur Honda, la 2e meilleure monoplace du moment. « Je ne m’y attendais pas du tout », confie Alex. « J’avais prévu de prendre des vacances avec ma famille pour souffler un bon coup (...)