1er mai 1994 - 1er mai 2019 : un quart de siècle nous sépare du décès d’Ayrton Senna. Un gouffre, une épopée, un monde. L’homme que l’on imaginait éternel est mort lors de ce Grand Prix de San Marino de sinistre mémoire. Le samedi déjà, Roland Ratzenberger périt au volant d’une modeste Simtek.

Ce fut un week-end maudit, le troisième de la saison, où aucun enchaînement ne parut naturel. Pour la première fois depuis ses débuts en 1984, dix ans plus tôt, Ayrton Senna paraissait dans le doute, prêt à pleurer, gérant avec difficulté ses émotions et prioritairement concerné, non par son rôle de favori mais bien par la succession des mauvais présages. Tout commença le vendredi avec le jeune Rubens Barrichello, Brésilien comme son idole. Durant les premiers essais qualificatifs, la Jordan décolla sur un vibreur à la Variante Bassa. La voiture fonçait à 225 km/h et le pilote perdit le contrôle de sa machine. Il percuta le haut d’une barrière de pneus, fit plusieurs tonneaux et se révéla inconscient. Bientôt, Ayrton Senna se rendit au chevet de son jeune compatriote avant de donner l’information majeure de ce vendredi : le nez cassé et le bras dans le plâtre, il reviendrait au circuit le samedi afin d’assister à la deuxième qualification.

(...)