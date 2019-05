Le 12 mai 1974, il y a 45 ans, Emerson Fittipaldi remporte le Grand Prix de Belgique de F1, le dernier organisé à Nivelles. La cité aclote célèbre cet anniversaire, ce dimanche, en accueillant de vieux bolides sur son circuit devenu zoning…

Ce 1er septembre, Spa-Francorchamps accueillera la 64e édition de la manche belge du championnat de F1. Depuis la création du Mondial, en 1950, le circuit ardennais a accueilli 52 GP de Belgique, pour 10 à Zolder (1973 puis de 1975 à 1982 et 1984) et 2 à... Nivelles. Le circuit brabançon a accueilli la Formule 1, en 1972 et 1974, avec un même vainqueur, Emerson Fittipaldi.