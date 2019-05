Discussion avec l’Espagnol qui évoque ses plans pour 2020 et au-delà.

Que fera Fernando Alonso l’an prochain ? De la Formule 1 avec McLaren ? Une saison complète en IndyCar outre-Atlantique ? Le Dakar en Arabie Saoudite sur un Toyota Hilux ? Et pourquoi pas se laisser tenter par la Toyota Yaris en WRC ? Ce qui est certain, c’est que l’Asturien laissera sa place à Brendon Hartley pour la prochaine saison du WEC où Toyota se battra, soyons francs, à nouveau contre lui même. Ce qui est également certain, c’est que l’Espagnol demeure un homme de défis et qu’il veut devenir le pilote le plus complet de tous les temps. Alors qu’il prendra pour l’avant-dernière fois le volant de la TS050 Hybrid ce week-end à Spa, nous avons pu discuter à bâtons rompus avec le double champion de F1.

Pourquoi avez-vous décidé de ne pas continuer en WEC avec Toyota ?