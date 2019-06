Même si l’effet Alonso s’est un peu estompé par rapport à l’an dernier, l’Espagnol reste la star des 24 H du Mans, le pilote dont tous les fans veulent la photo ou encore mieux l’autographe. Nous l’avons rencontré à l’avant-veille d’une course décisive pour son championnat.

Fernando, cela fait quoi de revenir au Mans en tant que tenant du titre ?

"Cela ne change pas grand- chose, si ce n’est qu’on a un peu moins de pression. Moi, mais surtout Toyota. On l’a fait ! J’ai toujours autant de respect pour cette course qui choisit son vainqueur."

Vous partez à nouveau grands favoris.

"C’est vrai même si on a vu aux premiers essais que les protos privés étaient plus proches cette année grâce à leur travail mais surtout une ETO (équivalence de performances) revue par rapport à l’an dernier. Mais sur le papier, on garde la voiture la plus rapide et la plus solide. Ce sera à nouveau un challenge contre (...)