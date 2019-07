Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu, mais la Toyota Avensis a disparu du catalogue. Elle est désormais remplacée par la Camry, un nom, sans doute, que seuls les plus initiés au monde automobile connaissent. Chez nous en effet, la Camry avait disparu de notre paysage routier depuis 2004. Quinze ans et deux générations plus tard (c’est la 8e !), la voilà donc qui fait sa réapparition.

Pour notre part, c’est vrai, nous avions un peu oublié l’importance de son gabarit. En allant la chercher pour cet essai, waouw, elle fait son petit effet ! Une vraie berline statutaire (cousine de la Lexus ES 300 h, mais plus de 10 000 € moins chère !), avec beaucoup de place tant à l’avant qu’à l’arrière et une élégance qui séduit d’emblée…

(...)