Ses premières 24H du Mans, Eric Van de Poele les a connues au bord du rail : "Mon papa était commissaire de piste", raconte-t-il. "J’étais gamin et je me souviens qu’à 3 h, la nuit, j’allais voir passer les bolides dans les Hunaudières."

Une célèbre ligne droite sur laquelle il a eu l’occasion de rouler plus tard onze fois en course. "Mes statistiques officielles recensent douze participations, mais en 1999 je n’ai pas pris le départ suite à mon accident aux essais avec la Nissan R391. En fait, je compte même 13 engagements car en 1995, j’ai pris part aux qualifications au volant d’une Courage. Mais nous avons été disqualifiés car nous avions été pesés en dessous du poids à cause du montage de freins carbone. Yves Courage devait faire appel pour nous permettre de rouler, mais il ne l’a jamais fait. Je me demande toujours pourquoi…"

(...)