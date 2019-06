Un bâtiment très classe de 2200 mètres carrés dans le zoning de Saint-Vith où sont construits les châssis X Cross Car TN5.

Thierry Neuville est un quadruple vice-champion du monde malin, organisé et travailleur. Il ne reste pas une seconde en place, ne sait pas attendre et veut toujours avoir un coup d'avance.

Ainsi, même si à 31 ans il est encore loin de sa retraite sportive, le Saint-Vithois songe déjà à son futur. Quand il ne gagnera plus des millions en Championnat du Monde des rallyes. C'est pourquoi il a décidé d'investir dans un énorme bâtiment de plus de 2000 mètres carrés dans le zoning 2 de Saint-Vith et de se lancer dans la construction de A à Z de châssis de mini buggies répondant aux normes FIA X Cross Car portant ses initiales suivies de son ancien numéro de course, TN5.

(...)