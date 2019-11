Trente et une voitures de la catégorie de pointe R5 dont une bonne douzaine pouvant prétendre au podium, six Porsche GT très bien pilotées et une bagarre à trois pour le titre belge, cela faisait longtemps que le Rallye du Condroz n’avait plus présenté autant d’attraits.

Certes pas de Sébastien Loeb, Petter Solberg, Craig Breen, Kris Meeke ni même Thierry Neuville ou François Duval (il a refusé une très bonne proposition de dernière minute) au départ cette année. Pas plus que les anciens vainqueurs Bruno Thiry (le moteur de la Ford Escort Gr.A n’était pas prêt), Freddy Loix, Patrick Snijers ou Pieter Tsjoen.

Mais même sans grand nom et sans archi favori, la lutte s’annonce plus intéressante et acharnée que jamais.

(...)