La trêve pour les amateurs de sport automobile est très courte. Six semaines après un Rallye d’Australie à suspense, on se prépare déjà pour le Dakar et le Monte-Carlo. Mais avant cela, un dernier petit coup d’oeil dans le rétro s’impose.

Respect Hamilton-Vettel

Ils se battaient cette saison pour un égaler Juan-Manuel Fangio et décrocher un cinquième titre mondial. Le pilote Ferrari a pris le meilleur départ mais s’est vite essoufflé, commettant à nouveau beaucoup trop d’erreurs, celle d’Hockenheim étant sans doute le tournant de la saison. Tout le contraire de son rival britannique. Après un début contrarié, Mercedes a parfaitement redressé la barre, Lewis, au sommet de son art, signant 11 succès pour l’emporter haut la main. (...)