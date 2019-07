Depuis trois ans, c’est le même refrain. Même si BMW est la dernière marque à s’être imposée aux 24 Heures de Spa-Francorchamps, la firme de Munich n’est pas citée favorite. La raison tient en trois chiffres et deux lettres : M6 GT3. A contrario de son aïeule la Z4 GT3 dont l’agilité lui permettait de se mettre en position de lièvre, la pataude grand tourisme de luxe n’est pas la plus véloce sur un tour. Loin de là. Sachant que les 24 Heures de Spa sont plus que jamais un sprint se tenant sur deux tours d’horloge, voilà un facteur qui ne joue clairement pas en faveur des panzers allemands.

(...)