La moitié du plateau des prochaines 24 Heures (15 prototypes et 19 GT) sur un quart de la distance. Pour les teams et pilotes du Championnat du monde d’Endurance, les 6 Hours of Spa servent de dernière répétition générale avant Le Mans dans un peu plus de six semaines.

Pour la première fois cette année, le rendez-vous spadois de ce samedi est aussi l’avant-dernier rendez-vous de la Super Saison 2018-2019.

(...)