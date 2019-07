On y est ! Les 25 Heures VW Fun Cup cru 2019 prendront leur envol ce samedi à 16 heures. Une édition qui est de loin la plus belle depuis de nombreuses années. Tout d’abord parce qu’elle proposera la grille la plus fournie sous l’ère de Kronos Events avec un peu moins de 130 voitures. On se rapproche gentiment des chiffres de l’époque Dubois quand le double tour d’horloge le plus fun au monde a accueilli lors de certaines éditions près de 170 Coccinelles de compétition !

(...)