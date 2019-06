Avec les départs de Ford et BMW, Maxime Martin est inquiet pour l’avenir du WEC.

Avec 17 voitures représentant six constructeurs au Mans, le GTE-Pro est la catégorie la plus relevée au monde. "Il y a une cinquantaine de pilotes pros et plus de constructeurs engagés que partout ailleurs", s’exclame Maxime Martin, heureux de retrouver un niveau de compétition aussi relevé qu’en DTM jadis. "Pas un seul championnat FIA ne réunit autant de marques, même pas la F1."

(...)