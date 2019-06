Le 102e Belge à participer aux 24H du Mans remontera en piste mercredi dès 16h00 pour les premiers essais libres.

Cette fois, on y est. Après Laurens Vanthoor dimanche avec sa Porsche 911 sur laquelle « on a remplacé le bacon par de l'or pur, » se marre le tenant du titre en GT et avant l'Aston d'un Martin plus à son avantage cette année, Stoffel Vandoorne a débuté sa longue semaine mancelle, ce lundi après-midi, par les traditionnelles opérations de Pesage sur la Place des Jacobins, au coeur de la ville du Mans où l'ambiance et l'effervescence montent d'un cran jour après jour.

