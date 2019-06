Les mécaniciens de Toyota n'ont pas changé la bonne roue suite à une erreur de capteur. Et les dirigeants ont songé à intervertir les positions à l'arrivée...

Il régnait un malaise certain à l'arrivée de cette édition des 24H du Mans. « Je n'aime pas le Mans en ce moment, » a déclaré Kamui Kobayashi, hyper déçu d'avoir perdu une victoire méritée à une heure de l'arrivée. « On ne mérite pas ce succès, » admettait Fernando Alonso, vainqueur pour la deuxième fois consécutive sur la N°8. « Les pilotes de la N°7 étaient plus forts que nous. Je suis hyper déçu pour eux. Mais la chance et la malchance font partie du sport auto. Moi même, j'ai perdu des titres en 2007 avec McLaren et en 2010 et 2012 avec Ferrari par manque de réussite. »

(...)