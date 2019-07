C’est une tradition qu’on apprécie. Chaque année, la parade dans les rues de Spa lance le grand coup d’envoi des 24 Heures. Depuis que le double tour d’horloge bat à l’heure du Blancpain, le défilé sur quatre roues attire du monde. On pouvait craindre que la canicule échaude les badauds mais au final, nombreux sont ceux qui ont sorti bermudas, sandales et t-shirts pour admirer les 72 GT3 inscrites au départ (suite au forfait d’une Lamborghini de chez Lazarus) de ce qui est considéré comme la plus belle course d’endurance de la planète.

En début de semaine , (...)