Même si l'on regrettera l'absence de véritable star au départ de cette édition, s'il n'y a pas cette année de nom ronflant comme Bruno Senna, Rubens Barrichello, Kamui Kobayashi, Ricardo Patrese, Nelson Piquet, Gerhard Berger ou de people style Belmondo, Hallyday ou à l'époque Christophe Dechavanne, Richard Virenque ou même Daniel Ducruet (rappelez-vous, le poissonnier devenu bodyguard et amant de la princesse), le plateau de cette 71e édition n'en est pas moins certainement le plus riche qualitativement et quantitativement de l'ère GT, soit depuis 2001.

Voici quelques chiffres pour vous en convaincre: