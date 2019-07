"Si l’on se basait sur les critères actuels, j’aurais été rejeté. À 15 ans, je n’étais pas capable de frapper une balle du gauche à 15 mètres et peut-être à 20 mètres du droit." Ces mots de Johan Cruijff ont été utilisés par le staff de l’Union belge pour illustrer les soucis dans la détection de talent.

Leur exemple favori est celui de Dries Mertens. Le Diable rouge a eu la chance de finalement percer sans avoir été encadré par la fédération. "Tout le monde savait qu’il était phénoménal mais, à un moment, on ne pouvait plus l’aligner, car les coachs doivent gagner et Dries ne pouvait pas suivre tant sa croissance a été tardive", dit Bob Browaeys, formateur à l’UB. Malgré ses 199 cm et sa carrière hors norme, Thibaut Courtois a également connu une croissance tardive. À 15 ans, Koen Casteels le dépassait d’une tête et était à sa place dans les buts.

Même cas de figure pour Yannick Carrasco, qui n’avait pas reçu de contrat à Genk car il ne s’était pas assez rapidement développé.

(...)