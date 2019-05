FootballVidéo Wondolowski, meilleur buteur de MLS: "C'est incroyable, surréaliste" (VIDEO) Fabrice Melchior

Si on vous dit un attaquant de 36 ans, qui cartonne en MLS et s'offre des records. Vous penserez inévitablement à Zlatan Ibrahimovic. Mais non, ce n'est pas le cas. L'homme dont on parle, c'est bien Chris Wondolowski. Chris who ?



L'avant-centre n'est pas aussi connu sur le Vieux Continent qu'au pays de l'Oncle Sam. Les supporters assidus des Diables Rouges se souviendront sans doute de son raté monstrueux lors du huitième de finale de la Coupe du Monde 2014 entre les Etats-Unis et la Belgique. Mais ne retenir que cela de son parcours, ce ne serait pas lui rendre justice...



(...)