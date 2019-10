C’est juste avant son départ pour Téhéran qu’on a pu joindre Marc Wilmots. "Je boucle mes valises et je file. Je vais rester une vingtaine de jours sur place."

Au programme : la réception du Cambodge et un déplacement au Bahreïn dans ces qualifications pour le Mondial 2022 qui s’étalent sur trois ans. Jeudi, pendant que les Diables tenteront d’assurer leur qualification pour l’Euro 2020 contre Saint-Marin, l’Iran de Wilmots sera déjà tourné vers le Qatar 2022.

Votre nouvelle vie entre l’Europe et l’Iran se passe-t-elle bien ?

"Oui, très bien. Il n’y a pas de grandes différences avec ma période chez les Diables. Je vis chez moi et je pars pour les périodes internationales. Et il y a pas mal de voyages à l’étranger entre les deux pour suivre mes joueurs. La moitié joue en Europe. En Iran, on les appelle les légionnaires. J’essaie de les suivre au plus près."