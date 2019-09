Les différents invités du match de gala en l’honneur de Vincent Kompany ont eu de bons mots pour l’ancien capitaine de Manchester City. Best of.

1. EDWIN VAN DER SAR : "DE LA TREMPE DE FERDINAND"

"Il a beaucoup compté pour le club. J’ai longtemps joué avec Nemanja Vidic et Rio Ferdinand devant moi et je pense que Vincent est de la trempe de ces deux joueurs. Il a toujours été un bon joueur mais a surtout grandi. Il a bien évolué au fil des années et est devenu un meilleur joueur. Il a connu des blessures mais il a pu réussir grâce à un rayonnement et des qualités incroyables.

(...)