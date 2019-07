Le latéral droit du Club est impatient de débuter la saison sous les ordres de Philippe Clément, qu’il a déjà connu à Genk.

"No sweat, no glory" (pas de sueur, pas de gloire). Impossible de le louper. Le slogan du Club Bruges est inscrit en grand sur l’enveloppe extérieure du flambant neuf Belfius Basecamp situé à Knokke-Heist. "Même Sobol, qui a joué au Shakhtar Donetsk m’a dit que c’était le top européen et qu’il n’avait jamais vu un tel centre. En tout cas, en Belgique, il n’y a pas mieux. C’est le très haut niveau", assure Clinton Mata, séduit par le nouvel environnement dans lequel il travaille.

Il faut dire que le latéral droit de 26 ans sait de quoi il parle. Il a connu les vestiaires d’Eupen, le car de Charleroi et les installations de Genk ces dernières saisons. Mais c’est à Bruges qu’il s’est révélé la saison dernière comme l’un des meilleurs joueurs de notre compétition. Et à l’aube du nouveau championnat, il fait le point sur le nouveau Club, celui de Philippe Clément.

Clinton, comment s’est déroulée la préparation ?

(...)